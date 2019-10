SV Bevern hofft auf Ende der verhexten Phase

Auswärtsaufgaben: Sowohl der SV Bevern (links Bernd Gerdes) als auch der BV Cloppenburg (rechts Benny Boungou) sind an diesem Spieltag in der Fremde gefordert. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Bevern/Cloppenburg. Nach einer nahezu perfekten Saison, die mit der souveränen Landesliga-Meisterschaft endete, „quälen“ sich die Fußballer des SV Bevern fast schon ein wenig durch die aktuelle Spielzeit. In den vergangenen sechs Partien feierte die erfolgsverwöhnte Mannschaft lediglich einen Sieg und ist mittlerweile auf den sechsten Tabellenplatz abgerutscht. In der Begegnung bei GW Firrel, die am Freitag um 20 Uhr angepfiffen wird, möchte der SVB daher unbedingt drei Punkte einfahren. Das ist auch das Ziel des Ligakonkurrenten BV Cloppenburg, der am Sonntag beim Aufsteiger VfR Voxtrup zu Gast ist (Anstoß: 15 Uhr). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.