Förderverein finanziert Jugendspielbetrieb

Höherklassiger Fußball beim BVC: Cloppenburgs B-Junioren (rechts) spielen in der Niedersachsenliga. Foto: Wulfers

Cloppenburg (rw). Seit etwa eineinhalb Jahren gibt es ihn, den „Förderverein Jugendfußball“ beim BV Cloppenburg. Ein absolutes Erfolgsmodell, denn ohne die tatkräftige Unterstützung wäre höherklassiger Jugendfußball im BVC wohl längst hinfällig.



Von den Gründungsmitgliedern sind Dr. Jürgen Vortmann und Daniel Plate, die vorübergehend in den Gesamtvorstand wechselten, nicht mehr dabei. Hans Fahrenholz als Vorsitzender sowie Michael Scheibel (2. Vorsitzender), Dirk Wichmann (Geschäftsführer) und Luca Scheibel (Schriftführer) leiten nunmehr den Ende März 2018 ins Leben gerufenen Verein. Die langfristige finanzielle und materielle Unterstützung der Jugendarbeit ist das Ziel des Vereins. Die Haupteinnahmequellen rekrutieren sich aus Mitgliedsbeiträgen, Sponsorengeldern sowie Erlösen aus Turnieren.