Fußballkreis richtet Titelkämpfe im „eFootball“ aus

Kreis Cloppenburg (mt). Am Samstag, 7. Dezember, richtet der Fußballkreis Cloppenburg erstmals Meisterschaften im „eFootball“ aus. Im Vereinsheim des SV Thüle können sich bis zu 32 Mannschaften beim Playstation-Spiel „Fifa“ den Titel sichern. Der Sieger sowie der Zweitplatzierte qualifizieren sich für die Niedersachsen-Meisterschaften, die Anfang Januar in Hannover ausgetragen werden.



Damit der Wettbewerb in der Landeshauptstadt ausgespielt werden kann, müssen alle

33 niedersächsischen Fußballkreise bis zum Jahresende ihre jeweiligen Titelkämpfe veranstalten. Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) hofft, dass die Austragung solcher Veranstaltungen eine stärkere Mitgliederbindung der jüngeren Vereinsmitglieder zur Folge hat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

