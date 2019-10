Trainerwechsel in Ramsloh

Hat die Trainerbank verlassen: Christian van Hoorn. Foto: MT-Archiv

Ramsloh (tib). Christian van Hoorn ist seit Montagabend nicht mehr Trainer des Fußball-Bezirksligisten Blau-Weiß Ramsloh. „Wir haben uns in beiderseitigem Einvernehmen getrennt“, sagte der 2. Vorsitzende Thomas Claaßen der MT. Als seinen Nachfolger haben die Ramsloher den Routinier Lars Diemel präsentiert, der bislang nur Spieler war. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

