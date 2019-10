TVC hofft erneut auf 2000 Zuschauer

Archivfoto: MT

Cloppenburg (db). Die Handballer des TV Cloppenburg tragen erneut ein Oberliga-Spiel in der im Vergleich zur TVC-Halle deutlich größeren Sporthalle an der Leharstraße aus. Nachdem die Mannschaft dort in der vergangenen Saison auf den späteren Meister OHV Aurich getroffen war und in der Sommervorbereitung gegen den Bundesligisten MT Melsungen spielte, ist am Samstag, 9. November, der aktuelle Tabellenzweite, HSG Schwanewede/Neuenkirchen, zu Gast beim derzeitigen Spitzenreiter. Anwurf ist um 19.30 Uhr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.