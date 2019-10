31:36 – Erster Fleck auf weißer TVC-Weste

Erfolgreiches Wochenende: Melanie Fragge siegte erst mit Garrels Oberligateam gegen Wilhelmshaven und verhalf danach der BVG-Zweiten gegen Neuenburg/Bockhorn zum ersten Saisonerfolg. Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg (ll). Im vierten Spiel hat es die Handballfrauen des TV Cloppenburg erwischt. Mit dem 31:36 beim FC Schüttorf 09 kassierten sie die erste Saisonniederlage. Damit ist in der Landesliga keine Mannschaft mehr ohne Verlustpunkt.



In den ersten drei Saisonspielen hatte der TVC jeweils eine tadellose Einstellung an den Tag gelegt. Genau diese ließ er in der Grafschaft jedoch vermissen. „Wir haben überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel bekommen“, haderte Trainer Theo Niehaus. Folgerichtig lag seine Mannschaft nach 23 Minuten mit 10:15 im Hintertreffen. Mehr zum Handball lesen Sie in der Ausgabe am 8. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.