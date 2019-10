Bethen lässt gegen Evenkamp Punkte liegen

Punkt errungen: Evenkamps Kicker (grüne Trikots) erreichten bei Spitzenreiter Bethen ein 2:2. Archivfoto: Wulfers

Kreis Cloppenburg (tib). Aufgrund dreier Spielabsagen wurden in der 1. Fußball-Kreisklasse am vergangenen Wochenende lediglich drei Partien ausgetragen. Unter anderem kam der Tabellenführer SV Bethen im Duell mit dem SV Evenkamp nicht über ein 2:2-Remis hinaus.



Alle vier Treffer und die meisten Höhepunkte der gesamten Begegnung gab es in den ersten 24 Minuten zu sehen. Bethen hatte mehr vom Spiel, Evenkamp hielt kämpferisch stark dagegen. Aus Henrik Engelbarts Führungstreffer machten die Evenkamper Leon Heitmann und Marcel Hegger ein 1:2. Engelbart glich mit seinem zweiten Tor kurz vor dem Wechsel aus. Im zweiten Durchgang hatte der SVB mehr Chancen, letztlich blieb es aber beim 2:2.