Als Spitzenreiter in die Herbstferienpause

Locker durchgesetzt: Ann-Katrin Frangen (grünes Trikot) steuerte gegen ihren alten Verein zwei Tore für den BVG zum 35:21-Kantersieg bei.Foto: Langosch

Garrel (ll). Die Handballerinnen des BV Garrel haben ihre weiße Weste verteidigt und einen 35:21-Kantersieg (14:13) gegen den Wilhelmshavener SSV gelandet. Damit führen sie die Tabelle mit 8:0 Zählern dank des besseren Torverhältnisses vor dem punktgleichen MTV Tostedt an. Nach einem derart klaren Sieg hatte es indes über weite Strecken nicht ausgesehen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.