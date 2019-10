Ohne Wenn und Aber: Erster Sieg muss her

Durchsetzen: Nach drei Auftaktniederlagen braucht Tea Terzievska (rechts, gegen Jurina Wehry vom USC Münster II) mit dem TV Cloppenburg in Wietmarschen dringend einen Sieg.Foto: Langosch

Cloppenburg (ll). Dreimal gespielt, dreimal verloren – die Ausbeute aus den ersten drei Spielen in der neuen Saison der Dritten Liga West fällt für die Volleyballfrauen des TV Cloppenburg bescheiden aus. Vor allem das jüngste 0:3 gegen den amtierenden Meister, USC Münster II, war ernüchternd. Umso wichtiger, dass nun der erste Sieg eingefahren wird. Die Gelegenheit dazu bietet sich am Sonntag, wenn der TVC um 16 Uhr beim Aufsteiger SV Wietmarschen antritt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.