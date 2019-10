In der „kleinen Hölle“ gab es keinen Sieger

Zweikämpfe waren angesagt: BV Essen (blaue Trikots) erreichte im Derby gegen den SV Bevern ein 1:1-Unentschieden. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Essen. 650 Zuschauer verfolgten das Derby in der Fußball-Landesliga zwischen BV Essen und SV Bevern. In einer von beiden Seiten höchst engagiert geführten Begegnung trennten sich die Gemeinderivalen mit einem 1:1 (1:1)-Remis. „Sie werden durch eine kleine Hölle gehen müssen“ hatte Essens Trainer Mohammad Nasari im MT-Vorbericht angekündigt. Zwar schüttete es gegen Ende des Spiels wie aus Eimern, doch Essens Kicker ließen ihren Coach keineswegs im Regen stehen, sondern forderten dem Meister der Vorsaison alles ab. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

03.10.2019 | Härtetest bei Oberligaabsteiger