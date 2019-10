Serie beenden oder positiven Trend bestätigen

Nächste Punkte im Visier: Der TuS Emstekerfeld, hier mit Kapitän Jacob Thien (links) und Trainer Volker Kliefoth, ist am Sonntag bei RW Ramsloh zu Gast und möchte den Aufwärtstrend bestätigen. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Ramsloh/Emstekerfeld. Das hätte eigentlich ein Spitzenspiel in der Fußballbezirksliga werden sollen, aber die Vorzeichen vor der Partie von BW Ramsloh gegen den TuS Emstekerfeld (Sonntag, 15 Uhr) haben sich deutlich verändert. Anstatt vorne mitzuspielen, stecken beide Teams in unteren Tabellengefilden fest.



Dabei ist die Lage für die gastgebenden Blau-Weißen noch deutlich prekärer. Sie sind nach einem starken Start mit zwei Siegen richtiggehend abgestürzt. Denn aus den folgenden sechs Partien gab es nur noch zwei Punkte.