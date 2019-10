Härtetest bei Oberligaabsteiger

Volldampf voraus: Maria Kalvelage möchte mit dem TV Cloppenburg die Serie von bislang drei Siegen zum Saisonstart in Schüttorf ausbauen. Foto: Langosch

Cloppenburg (ll). TVC-Trainer Theo Niehaus geht die Partie mit einer gehörigen Portion Respekt an. „Nichts gegen unsere bisherigen Gegner, aber das wird ein ganz anderer Schnack. Schüttorf ist aus der Oberliga abgestiegen und enorm heimstark, auch wenn der FC das Derby gegen Neuenhaus/Uelsen zu Hause verloren hat." Außerdem ist Lena Lötgering nach einem Jahr in der 3. Liga beim BV Garrel zu ihrem Heimatverein zurückgekehrt. „Beim BVG ist sie sicherlich nicht schlechter geworden, mit ihr wird Schüttorf flexibler", meint Niehaus vor dem Härtetest.