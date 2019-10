Nasari heizt die Stimmung vorm Derby an

„Lieblingsfeinde“: Die Urgesteine Tobias große Macke (SV Bevern, links) und Michael Schaubert

(BV Essen) wissen ganz genau um die Bedeutung eines Derbys. Archivfoto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Essen/Bevern.Mohammad Nasari mag Borussia Dortmund nicht. Folglich kann er mit den Farben schwarz und gelb nichts anfangen. „Auch der SV Bevern trägt solche Trikots, also mag ich diesen Verein auch nicht“, sagt der Trainer des Fußball-Landesligisten BV Essen. Wahrscheinlich sagt Nasari solche Sätze mit einem Augenzwinkern, eines macht er vor dem – mit Spannung erwarteten – Derby der beiden Rivalen am Mittwochabend aber deutlich: „Bevern wird bei uns richtig Pfeffer bekommen. Sie werden bei uns durch eine kleine Hölle gehen müssen.“ Los geht es um 20 Uhr.



