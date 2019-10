Erfolge für Cloppenburger Voltigiererinnen

Oldenburger Erfolgsteam: Longenführer und Trainer Sven Henze mit dem Pferd „Capitano“ sowie (obere Reihe, von links) Pauline Eyhusen, Anna-Maria Stagge (Cloppenburg), Emily Nienaber (Garrel) und (untere Reihe, von links) Lily Warren, Milla Warren, Mia Bury (Varrelbusch). Foto: Anke Stagge

Timmel (tib). Die Norddeutschen Meisterschaften im Voltigieren hat das stark besetzte Juniorteam Oldenburg, in dem mit Anna-Maria Stagge (Cloppenburg), Emily Nienaber (Garrel) und Mia Bury (Varrelbusch) auch drei Pferdesportlerinnen aus dem Kreis Cloppenburg stehen, auf einem hervorragenden zweiten Platz beendet. Erfolgreich war im ostfriesischen Timmel auch das Team St. Hubertus Garrel 2, das bei den L-Gruppen auf Platz drei kam. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2./3. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.