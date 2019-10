Erste Saisonniederlage für TV Cloppenburg I

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Schüttorf (ch). In der Badminton-Bezirksliga hat der TV Cloppenburg I die Partie beim FC Schüttorf mit 3:5 verloren. Im zweiten Spiel des Tages gelang ein 6:2-Sieg über den Hasberger BC. In der Bezirksklasse fuhr die Reserve des TV Cloppenburg in der heimischen Halle zwei Siege ein. Der TVC III ließ der Niederlage gegen den Delmenhorster TV einen Sieg gegen den Delmenhorster FC III folgen.

