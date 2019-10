Bezirksligapremiere mit Tiebreakniederlage

Ein Punkt zum Saisonstart: Linderns Volleyballerinnen mit (von links) Daniela Henke, Jana Nehe, Talea Gerdes, Daria Zaborowska, Trainer Oliver Ehl, Svenja Henke, Spielertrainerin Nicole Herding und Bianca Glasa verloren bei BW Lohne II mit 2:3. Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg (bar/ll). Die Volleyballfrauen des VfL Löningen haben im vierten Verbandsligaspiel die erste Niederlage kassiert. Gegen das mit Spielerinnen aus höherklassigen Mannschaften gespickte NWVV-Team verloren sie 1:3. Cloppenburgs Landesligamänner kassierten bei dere BTS Neustadt eine Tiebreakniederlage. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.