Nichts zu holen gegen den Meister

Kaum ein Durchkommen: Tea Terzievska (rechts) scheitert mit ihrem Schmetterball an Münsters Jurina Wehry. Der TV Cloppenburg unterlag dem USC II glatt mit 0:3 Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Die Hoffnungen auf den ersten Saisonsieg haben sich am Sonntagnachmittag für die Volleyballfrauen des TV Cloppenburg zerschlagen. Vielmehr unterlagen sie dem amtierenden Meister der Dritten Liga West, USC Münster II, glatt mit 0:3 (19:25, 14:25, 19:25).



Die Westfälinnen, die auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga verzichtet hatten, landeten damit den zweiten Sieg am vergangenen Wochenende. Am Samstag hatten sie das Münsteraner Stadtduell gegen den VC Olympia, im Tiebreak gewonnen und damit nach zwei 0:3-Niederlagen zum Auftakt die ersten Zähler geholt. In Cloppenburg sicherten sie sich nun den ersten Dreier der Punktspielserie 2019/2020.