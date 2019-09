Schneller Dämpfer nach dem 2:0-Coup

Ziemlich bedient: BVC-Coach Sven Thoß und Cotrainerin Kea Eckermann registrierten verärgert und enttäuscht die 1:3-Niederlage ihres Teams beim FC Ingolstadt 04. Archivfoto: Langosch

Ingolstadt (ll). Wie gewonnen, so zerronnen. Eine Woche nach dem 2:0-Coup über den amtierenden Zweitligameister, Bayern München II, haben die Fußballerinnen des BV Cloppenburg einen empfindlichen Dämpfer erhalten. Beim Aufsteiger FC Ingolstadt 04 unterlagen sie mit 1:3 (0:1) und stecken damit weiter im Tabellenkeller des Unterhauses fest.



„An so etwas habe ich länger zu knabbern", meinte ein frustrierter BVC-Trainer Sven Thoß. Schließlich wäre für seine Mannschaft deutlich mehr drin gewesen.