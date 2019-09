Jacobs rettet BVC spät einen Punkt

Umkämpftes Duell: Der Cloppenburger Qendrim Krasniqi (rechts) lieferte sich hier mit zwei Oythern einen Dreikampf. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Der BV Cloppenburg ist in der Fußball-Landesliga nun seit sieben Partien ungeschlagen. Nach fünf Siegen in Serie und dem torlosen Remis beim VfL Germania Leer vor einer Woche trennte sich der Tabellenzweite am Freitagabend 2:2 vom Oberliga-Mitabsteiger VfL Oythe. Den Punkt rettete Janek Jacobs, der in der Nachspielzeit gegen seinen ehemaligen Verein traf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 28. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

28.09.2019 | Ersten Saisonsieg gegen Bayern in Bayern vergolden