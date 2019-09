Ersten Saisonsieg gegen Bayern in Bayern vergolden

Nächsten Dreier im Blick: Anna Johanning reist mit dem BVC nach Ingolstadt. Foto: Langosch

Cloppenburg (ll). Die Freude und Erleichterung über den ersten Saisonsieg mit dem 2:0 über Bayern München II war den Fußballerinnen des BV Cloppenburg am vorigen Sonntag anzumerken. Aber: Trotz des Dreiers steht der BVC in der Tabelle der 2. Bundesliga nach wie vor auf einem Abstiegsplatz. Folglich heißt es am Sonntag von 11 Uhr an, beim FC Ingolstadt 04 nachzulegen. „Wir wollen den Erfolg gegen Bayern II vergolden“, meint Trainer Sven Thoß, der am Samstagmorgen um 8 Uhr für sein Team „Frühsport“, sprich eine Trainingsarbeit , angesetzt hat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.