Oberliga-Absteiger auf aufsteigendem Ast

Trifft auf seinen ehemaligen Klub: Der Cloppenburger Janek Jacobs (Mitte, hier im Duell mit den Bevern-Kickern Henning gr. Macke, links, und Christian Düker) kam vor dieser Saison vom Gegner VfL Oythe. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg/Essen. Sowohl die Cloppenburger als auch die Oyther Fußballer mussten sich nach dem Abstieg aus der Oberliga offensichtlich erst einmal in der neuen Spielklasse zurechtfinden. Beide Teams hatten Startschwierigkeiten, punkteten zunächst nicht viel. Mittlerweile befinden sie sich jedoch auf dem aufsteigenden Ast. Insbesondere der BVC, der in den vergangenen sechs Partien fünf Siege feierte.



Am Freitag erwartet die Mannschaft des Trainers Wolfgang Steinbach den VfL, der zuletzt zwei Begegnungen in Folge gewann. Während dieses Spiel um 19.30 Uhr angepfiffen wird, ist der BV Essen eine halbe Stunde später beim TV Dinklage im Einsatz. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

27.09.2019 | Mit einem Heimsieg in vierwöchige Pause