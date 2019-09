Ringen um die nächsten Zähler: Während Ann-Katrin Felstermann (links) mit dem SV Höltinghausen Vorwärts Nordhorn erwartet, hat Maria Kalvelage mit dem TV Cloppenburg GW Itterbeck zu Gast. Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg (ll). Die Handballerinnen des TV Cloppenburg möchten gegen Itterbeck ihren Heimnimbus wahren. Der SV Höltinghausen, Landesligagefährte der Cloppenburgerinnen, möchte mit einem Sieg über Nordhorn die beiden Pleiten zum Saisonstart vergessen machen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.