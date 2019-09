Pflichtaufgabe gegen Auswahlmannschaft

Nächste Punkte im Visier: Die Frauen des VfL Löningen (hier von links: Ins Cassellius, Anne Hölzen, Daniela Greten) wollen die vierten Sieg im vierten Saisonspiel. Archivfoto: Langosch

Kreis Cloppenburg (bar). Den ersten Platz in der Verbandsliga wollen die Volleyballfrauen des VfL Löningen verteidigen. Die Partie gegen das Nachwuchs-Auswahlteam des nordwestdeutschen Verbandes sollte eine Pflichtaufgabe sein. Während die Bezirksligamänner des TV Cloppenburg bei der BTS Neustadt in Bremen gastieren, genießt Bezirksligist VfL Löningen gegen Raspo Lathen und der SG Ofen/Ofenerdiek II Heimrecht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

26.09.2019 | Statt Tabellenspitze nur noch Rang drei