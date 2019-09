Risse freut sich auf Auswärtsspiele

Engagiert und konzentriert: Der SV Bevern (links Henning gr. Macke) will in Goldenstedt gewinnen. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Das am Donnerstag beginnende 42. Cloppenburger Cityfest wirkt sich auch in diesem Jahr auf die Spielpläne der verschiedenen Fußball-Ligen in der Region aus. In der Landesliga wurde etwa die Begegnung des SV Bevern bei BW Papenburg auf den Mittwochabend um 20 Uhr vorverlegt. Der Bezirksligist TuS Emstekerfeld ist um die gleiche Zeit beim TuS Frisia Goldenstedt gefordert. In der Kreisliga werden drei Partien ausgetragen. Unter anderem erwartet der Bezirksliga-Absteiger SV Höltinghausen um 19.30 Uhr den SV Cappeln. BW Galgenmoor und die Sportfreunde Sevelten wollen unterdessen in der 1. Kreisklasse mit einem Erfolgserlebnis das Cityfest feiern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.