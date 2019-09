Starker VfL punktet zum Auftakt dreistellig

Symbolfoto: dpa

Löningen (mt). Der Oberliga-Aufsteiger VfL Löningen ist mit einem Sieg in die neue Basketball-Saison gestartet. Gegen die SG Cleverns-Sandel feierte die Mannschaft des Trainers Guido Thöle einen ungefährdeten 100:54-Erfolg. Eine aggressivere Defensive ab dem zweiten Viertel gab letztlich den Ausschlag für den Sieg.