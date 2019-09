Aufsteiger Löningen sorgt für Furore

Volleyball: Drei Siege aus den ersten drei Spielen

Vier Punkte zum Saisonstart: Die Landesligavolleyballerinnen des SV Cappeln mit (hinten von links) Hannah Thunert, Romy Kokenge, Karoline Meyer, Christina Schumacher, Tanja Jansen, Konstantina Tsironis, (vorne von links) Judith Thierbach, Veronika Möller, Verena Trommler, Lena Jansen, Sonja Heyer, Katharina Ostermann, Ida Marie Preut, Trainer Ludger Ostermann.Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg (bar). Vor der Saison hatte Torsten Ecke, Trainer der Löninger Volleyballfrauen, angesichts einiger Wechsel in seinem Kader Bedenken gehabt, wie sich der Neuling wohl in der Verbandsliga schlagen würde. Nach drei Partien fällt die Bilanz überaus positiv aus. Der VfL sorgt für ordentlich Furore und hat alle bisherigen Partien gewonnen. Staffelrivale SV Cappeln legte mit Sieg und Niederlage los. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 24. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.