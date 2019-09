Ein Punkt nur schwacher Trost

Lücke gefunden: Jann Eilers versetzt hier den Emlichheimer Block, am Ende hatte sie mit dem TVC bei der Union-Reseve aber denkbar knapp mi 12:15 im Tiebreak das Nachsehen. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch

Emlichheim. Da hat nicht viel gefehlt. Die Volleyballerinnen des TV Cloppenburg haben im Auswärtsspiel bei Union Emlichheim II den ersten Saisonsieg nur um Haaresbreite verpasst. Dass es für das 27:29, 25:15, 11:25, 25:28 und 12:15 noch einen Punkt gegen einen Gegner gab, gegen den der TVC in der vorigen Serie komplett leer ausgegangen ist, war nur ein schwacher Trost.

Dafür hatte das Miniaufgebot aus Cloppenburg über knapp zwei Stunden viel zu leidenschaftlich gekämpft. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

