BVC strahlt mit der Sonne um die Wette

Viel unterwegs: Die äußerst laufstarke Cloppenburgerin Lisa Josten (rechts) überzeugte mit etlichen Ballgewinnen und cleveren Zuspielen. Unter anderem bereitete sie das 1:0 von Nadine Anstatt gekonnt vor. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt

Cloppenburg. Aufatmen bei den Fußballerinnen des BV Cloppenburg: Dank eines überzeugenden Auftritts feierte der Zweitligist gestern Mittag einen völlig verdienten 2:0-Erfolg gegen den FC Bayern München und holte so erstmals in dieser Saison drei Punkte. „Wir haben den sehr spielstarken Gegner meistens im Griff gehabt. Die gute Defensivarbeit war die Basis für den Sieg“, sagte der sichtlich erleichterte BVC-Coach Sven Thoß nach der Partie. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.