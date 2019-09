Hebel an wackeliger Abwehr ansetzen

Kollektiver Jubel wäre schön: Cloppenburgs Fußballerinnen nehmen am Sonntag den fünften Anlauf, um den ersten Saisonsieg zu landen. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Auch nach vier Spieltagen steht noch kein Sieg auf dem Konto der Fußballerinnen vom BV Cloppenburg. Um den Anschluss ans Mittelfeld der 2. Bundesliga nicht zu verlieren, wird es Zeit für einen Dreier. Das Problem: Die nächste Aufgabe am Sonntagvormittag hat es in sich, um 11 Uhr tritt der BVC gegen den amtierenden Meister, Bayern München II, an.



„Der Druck wächst natürlich mit jedem Spiel ohne Dreier, die Stimmung ist angespannt", räumt Trainer Sven Thoß ein. „Ist doch klar, Misserfolg macht keinen Spaß." Ob der aber ausgerechnet gegen die Münchener Reserve zurückkehrt, ist zumindest fraglich.