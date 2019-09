TVC-Frauen brauchen mehr Beständigkeit

Wieder auf neuer Position: Christine Tabeling wird wohl auch in Emlichheim Cloppenburgs Libera sein. Foto: Langosch

Cloppenburg (ll). Einen Punkt haben die Volleyballerinnen des TV Cloppenburg zum Start in die neue Saison der Dritten Liga West geholt, beim 2:3 gegen den MTV Hildesheim war aber mehr drin. Nun wollen die TVC-Frauen den ersten Sieg holen, auch wenn sie wissen, dass am Samstagabend bei Union Emlichheim II die Trauben ziemlich hoch hängen. Spielbeginn in der Emlichheimer Vechtehalle ist um 20 Uhr.



„Emlichheim ist eine der Mannschaften, gegen die wir in der vergangenen Saison nichts geholt haben", sagt Trainer Tomislav Ristoski. Er ist sich im Klaren darüber, dass seine Mannschaft eine schwere Aufgabe zu bewältigen hat.