Aufsteiger fordern SVB und BVE

Augen zu und durch: Sascha Thale (rechts) und der SV Bevern wollen gegen Voxtrup Platz eins verteidigen. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Essen/Bevern. An diesem Sonntag will der BV Essen gegen die Mannschaft von Falke Steinfeld, die von 15 Uhr an im Hasestadion zu Gast ist, einen Sieg einfahren. Um die selbe Zeit ist der Spitzenreiter SV Bevern gefordert, der mit dem VfR Voxtrup ebenfalls einen Aufsteiger erwartet. Der amtierende Meister ist nach der 1:3-Niederlage gegen Mühlen am vergangenen Sonntag mit einem Dreier in Schüttorf schnell in die Erfolgsspur zurückgekehrt – und will weiter Kurs halten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 20. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

