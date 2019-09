VfL tatendurstig ins Abenteuer Oberliga

VfL Löningen: Von links: Steffen Gerdes, Max Schmücker, Justus Krause, Paul Grünloh, Hannes Kalvelage, Timm Lüken, Jonas Breher, Lukas Knobbe, Torben Brogmus, Nils Drees, Joop Hömmen und Leon Grünloh. Foto: Verein

Löningen (mt). Seit zehn Wochen befinden sich die Basketballer des VfL Löningen in der Vorbereitung auf die Saison in der Oberliga West Niedersachsen. Dreimal in der Woche gibt es für 90 Minuten Trainingseinheiten, in denen Fitness, Technik und Taktik geschult werden. Nun beginnt am Samstag offiziell die Oberliga-Saison mit dem Heimspiel gegen den Mitaufsteiger der SC Cleverns-Sandel. Tip Off ist um 19.30 Uhr in der Sporthalle an der Ringstraße.



Das Team hat keine Abgänge zu verzeichnen und dazu noch einen entscheidenden Neuzugang bekommen. Dieser ist aber auch in Löningen kein Unbekannter. Auf die Trainerbank kehrt nach drei Serien Guido Thöle zurück, der in Quakenbrück in den vergangenen Jahren die Regionalligavertretung der Artland Dragons betreute. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.