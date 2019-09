Das Fußball-Märchen des Christian Groß

Mittendrin statt nur dabei: Werders Innenverteidiger Christian Groß (Mitte) zeigte gegen Union Berlin eine starke Leistung. Foto: dpa/Sören Stache

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Als Christian Groß am späten Samstagnachmittag in der Gästekabine des Stadions an der Alten Försterei sein Handy anstellte, traute er seinen Augen kaum. Mit mehr als 80 Text- und Sprachnachrichten platzte sein Whatsapp-Account aus allen Nähten.



Verwandte, Freunde und Bekannte hatten keinerlei Zeit verschwendet, um dem in Cloppenburg aufgewachsenen Fußballprofi zu seinem Startelf-Debüt in der 1. Bundesliga zu gratulieren. Mit einer starken Leistung hatte Groß in den Stunden zuvor maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass sein SV Werder Bremen einen 2:1-Sieg beim Aufsteiger Union Berlin gefeiert hatte.