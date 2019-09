BVC-Frauen warten weiter auf ersten Sieg

Gleich schlägt es ein: Mönchengladbachs Jana Kaiser zieht ab und trifft zum 2:1 für die Borussia: Nadine Luker (links) und Nora Clausen kommen zu spät. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Die Fußballerinnen des BV Cloppenburg kommen in der 2. Bundesliga weiter nicht richtig in die Gänge. Am Sonntag verlor das Team des Trainers Sven Thoß im heimischen Stadion an der Friesoyther Straße gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:3. Damit wartet der BVC auch nach dem vierten Spieltag noch auf den ersten Saisonsieg und rutschte auf einen Abstiegsplatz ab. „70 Prozent reichen einfach nicht, um Spiele zu gewinnen“, sagte Thoß nach der Partie. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe 16. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.