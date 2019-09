70 Minuten Dominanz reichen

Selten gefordert: Friesoythes Abwehrspieler Nicolas Hofmann (links) landete mit seiner Mannschaft einen ungefährdeten 3:1-Erfolg gegen den SV Holdorf. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Friesoythe. Mit einem souveränen 3:1 (2:0)-Erfolg gegen den SV Holdorf haben die Bezirksligafußballer von Hansa Friesoythe ihre Tabellenführung verteidigt. Bereits vor der Saison hatten sich die Trainer der Liga auf zwei Titelkandidaten festgelegt: Hansa Friesoythe und SV Holdorf tauchten bei sämtlichen Übungsleitern als potenzielle Meisterschaftsaspiranten auf. Ein echtes Spitzenspiel folglich? Zumindest die Gäste, die ihre dritte Niederlage in Folge kassierten, ließen die Qualität für einen möglichen Landesligaaufstieg über weite Strecken gänzlich vermissen.