Ampofo lässt BVC kurz vor Schluss jubeln

MIt viel Tempo: Der ehemalige Essener Qendrim Krasniqi (am Ball) läuft hier den BVE-Kickern Michael Schaubert (rechts) und Orgest Buzi davon. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Die Landesliga-Fußballer des BV Cloppenburg haben am Freitagabend den fünften Sieg in Folge gefeiert. Das Derby gegen den BV Essen gewannen sie dank eines späten Elfmetertreffers von Derrick Ampofo vor rund 300 Zuschauern mit 2:1 und eroberten so die Tabellenführung.



Die Begegnung war zwar von Beginn an temporeich, aber auch etwas zerfahren. So leisteten sich beide Mannschaften einige Ballverluste in der Vorwärtsbewegung. Der BVC war zwar um die Spielkontrolle bemüht, die Essener verteidigten jedoch griffig und machten den Gastgebern das Leben so enorm schwer.

