Der Musik nicht frühzeitig hinterherlaufen

Wieder fit: Nadine Anstatt (schwarzes Trikot, im Spiel gegen den FSV Gütersloh) hat ihre muskulären Probleme während der dreiwöchigen Spielpause auskuriert. Foto: Langosch

Cloppenburg (ll). Wenn die Fußballfrauen des BV Cloppenburg am Sonntag von 14 Uhr an gegen Borussia Mönchengladbach ihr zweites Heimspiel der noch jungen Saison in der 2. Bundesliga bestreiten, dann ist es schon so etwas wie ein Duell der Enttäuschten. Mit zwei (BVC), beziehungsweise nur einem Punkt auf dem Konto nach drei Begegnungen sind die Resultate für beide Teams alles andere als wunschgemäß ausgefallen.



Die dreiwöchige Spielpause hat dem BVC gut gepasst. Die Spielerinnen hatten Gelegenheit, Blessuren auszukurieren und sich intensiv auf das zweite Saisonheimspiel vorzubereiten.