Schwerer Start für „neues“ Löninger Team

VfL Löningen: Von links: Franziska Koop, Carina Blankmann, Anne Hölzen, Verena Beckmann, Maria Büter, Annemone Jansen, Lisa Kordes, Insa Cassellius, Alena Espelage, Lea Grönheim, Coach Torsten Eck. Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg (bar/ll). Die neue Volleyballsaison beginnt. Cloppenburgs Männer, aus der Verbandsliga abgestiegen, legen in der Landesliga am Sonntag mit zwei Heimspielen los. Der Einstieg für Landesligameister und Aufsteiger Löningen ist knackig. Gleich zum Auftakt geht es zum Oberligaabsteiger Leschede. VfL-Trainer Torsten „Tasso" Eck, der mit seinem Team souverän den Titel geholt hatte, muss eine nahezu neue Mannschaft formen.