BVC schielt Richtung Tabellenspitze

Eng am Mann: Kristian Westerveld (rechts, hier im Duell gegen den Lohner Nico Gill) und der BV Cloppenburg wollen auch den Essener Offensivspielern das Leben schwer machen. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg/Essen. Nach einem miesen Saisonauftakt mit zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen sieht die Welt für die Landesliga-Fußballer des BV Cloppenburg mittlerweile wesentlich rosiger aus. Dank vierer Siege in Serie belegt der Oberliga-Absteiger hinter BW Lohne aktuell Rang zwei. Im Derby gegen den

BV Essen, das am Freitag um 20 Uhr angepfiffen wird, reicht der Mannschaft des Trainers Wolfgang Steinbach bereits ein Punkt, um sogar die Tabellenführung zu erobern – zumindest bis Sonntag.



