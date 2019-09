Torben Prepens dominiert die Konkurrenz

Mächtiger Anlauf: Torben Prepens stellte mit 50,10 Metern im Speerwerfen eine neue persönliche Bestzeit auf. Foto: Prepens

Galgenmoor (mt). Exakt um 13 Uhr fiel der erste Startschuss der Blockwettkampf-Meisterschaften auf der neuen Leichtathletikanlage bei BW Galgenmoor. Bei den Regionsmeisterschaften der Schüler/innen U14 und U16 gingen neun Titel an Leichtathleten aus dem Kreis Cloppenburg.



Überragend in seiner Altersklasse stellte sich Torben Prepens (TV Cloppenburg) auf seiner Anlage beim Blockwettkampf Sprint/Sprung der M15 vor. Mit sehr guten 11,60 Sekunden im 80-Meter-Hürdensprint kam er fast an seine derzeitige Bestzeit heran. Mit 50,10 Metern setzte er eine neue persönliche Bestleistung im Speerwurf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

12.09.2019 | Ohne das Zittern aus der vorigen Saison