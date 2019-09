Ohne das Zittern aus der vorigen Saison

TV Cloppenburg 2019/2020: Von links: Katharina Rathkamp, Nele Bödecker, Tea Terzievska, Xandra Mochoff, Elvira Döring, Jule Lampe, Kristin Fischer, Christine Tabeling, Janna Eilers und Marita Lüske. Sitzend: Trainer Tomislav Ristoski. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Nach einer nervenaufreibenden Saison kam mit Verspätung das Happy End für die Volleyballerinnen des TV Cloppenburg. Da mit dem BSV Ostbevern und dem VC Allbau Essen zwei Mannschaften aufstiegen, mit dem SF Aligse aber nur ein Team aus der 2. Bundesliga abstieg, wurde in der Dritten Liga West ein Platz frei, und der ging an den TVC. Denn die Cloppenburgerinnen hatten von den drei Regelabsteigern die beste Platzierung erreicht – und die gab den Ausschlag. Heißt im Klartext: Der TV Cloppenburg ist weiterhin in der Dritten Liga West dabei und bleibt der einzige Verein, der dieser Staffel seit deren Gründung im Jahre 2012 ununterbrochen angehört.



Das soll auch künftig so bleiben, geht es nach Trainer Tomislav Ristoski. Der Mazedonier hatte die Mannschaft während der vergangenen Saison übernommen und sie letztlich auf denjenigen Platz geführt, der im Nachhinein die Rettung bedeuten sollte.