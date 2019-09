Jubiläumsauflage verspricht Spannung

Action pur: Ab ca. 20.10 Uhr starten die internationalen Top-Piloten des Speedway-Sports zum zehnjährigen Jubiläum auf dem in 2010 eröffneten Speedway-Oval in Emstekerfeld. Foto: Daniel Sievers

Cloppenburg (mt). Dass in Cloppenburg in den vergangenen zehn Jahren schon so einige Welt- und Europameister ans Startband gerollt sind, ist wohl jedem bekannt. Und auch in diesem Jahr werden wieder viele Hochkaräter mit dabei sein. Ganz aktuell gibt der MSC den letzten freien Startplatz des internationalen Feldes bekannt. Mit Przemyslaw Pawlicki kommt ein junger Vollprofi aus Polen an die Boschstraße, der schon einige Erfolge auf seinem Konto verbuchen konnte.



Ein besonderes Highlight zum zehnjährigem Speedway-Jubiläumsrennen im Industriegebiet Cloppenburg ist mit Sicherheit die Seitenwagen-Klasse. Hier gehen gleich einmal die Top drei der diesjährigen Europameisterschaft an den Start. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

