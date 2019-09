VfL begeistert auch in der Kreisliga

Bärenstarker Aufsteiger: Der VfL Löningen um den Trainer Matthias Anneken (ganz links) und seinen Assistenten Philipp Wesselmann (ganz rechts) überzeugte bislang. Foto: VfL Löningen

Von Til Bettenstaedt



Löningen. Was für ein Start! Zwar sind in der Kreisliga erst sechs Spieltage absolviert, die Fußballer des VfL Löningen haben bei der Konkurrenz in der kurzen Zeit allerdings schon mächtig Eindruck hinterlassen. Fünfmal verließ der Aufsteiger den Platz als Sieger, beim STV Barßel spielte er unentschieden. Bedeutet: Der VfL thront in der Tabelle aktuell ganz oben. Doch Coach Matthias Anneken, der das Team gemeinsam mit seinem Co-Trainer Philipp Wesselmann hinter dem SV Peheim als Zweiter der 1. Kreisklasse in die Kreisliga geführt hatte, bleibt betont bescheiden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.