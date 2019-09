Gastgeberteams für Saison gerüstet

Heimsieg: Insa Cassellius (links) gewann mit dem VfL das CLP-Derby gegen Cappeln und holte Platz eins im Turnier. Foto: Anna Siemer

Löningen (mt). Den traditionellen Debeka-Cup des VfL Löningen hat eine Reihe von hiesigen Volleyballmannschaften genutzt, um sich kurz vor dem Saisonstart einem letzten Formcheck zu unterziehen. Zwar sorgten einige kurzfristige Absagen dafür, dass der Turnierplan auf die Schnelle noch „umgestrickt“ werden musste, aber das Organisationsteam um den Abteilungsvorstand mit Vorstand Dietmar Linke, Ansgar Horstmann und Eckhard Siemer bewies Improvisationstalent und brachte die Turniere souverän über die Bühne.



Mannschaften von der Kreisklasse bis zur Verbandsliga, aus den Kreisen Cloppenburg, Vechta, Oldenburg, Ostfriesland, Emsland und Osnabrück waren angetreten. Die ersten Mannschaften der Gastgeber bewiesen dabei gute Frühform. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

