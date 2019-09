Dritter Platz im letzten Test

Guter Einstand: Neuzugang Tea Terzievska (rechts) überzeugte beim OTB-Cup im Team des TV Cloppenburg. Foto: Langosch

Oldenburg (ll). Versöhnlicher Abschluss für die Volleyballfrauen des TV Cloppenburg beim zweitägigen Vorbereitungsturnier des Oldenburger TB am vorigen Wochenende. Letztlich landete der Drittligist auf dem dritten Rang, allerdings „verdaddelte“ die Mannschaft von Trainer Tomislav Ristoski die Chance auf die Endspielteilnahme. Der TVC war gut in das Turnier gestartet. Gegen Gastgeber OTB aus der Regionalliga Nordwest gab es einen sicheren 2:0-Sieg.Dabei gab Neuzugang Tea Terzievska ihr Debüt im Cloppenburger Dress (die MT berichtete). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.