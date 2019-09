47 Treffer – Torregen am sechsten Spieltag

Durchgesetzt: Nihat Tekce (links) und der SV Petersdorf feierten einen 6:3-Erfolg beim SV Evenkamp (rechts Leon Heitmann) und bleiben auf dem ersten Tabellenplatz. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Die Fußballer aus Petersdorf und Bethen marschieren in der 1. Kreisklasse weiter munter vorneweg. Der SVP (6:3 beim SV Evenkamp) und der SVB (3:0 gegen BW Galgenmoor) feierten jeweils den sechsten Dreier im sechsten Saisonspiel.



In einem fairen Derby gegen BW Galgenmoor war der SVB über die gesamte Spielzeit das bessere Team und fuhr den sechsten Sieg im sechsten Saisonspiel ein. Henrik Engelbart brachte seine Mannschaft früh auf die Siegerstraße (6.). Die Gäste hatten nur eine nennenswerte Chance, sodass Bethen das Spiel souverän für sich entschied. Die einzelnen Spielberichte lesen Sie in der Ausgabe am 10. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.