35:32 – Zittersieg nach Raketenstart

Rechtzeitig in den Griff bekommen: Matthias Andreßen (rechts) und Chris Danielzik hindern den Bremer Ole Fietze am Abschluss. Am Ende hatte Cloppenburg mit 35:32 die Nase vorn. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Riesige Feierlaune machte sich im Lager der Cloppenburger Handballer nicht breit, vielmehr war große Erleichterung zu spüren: Zum Start in die neue Oberligasaison taten sich die TVC-Männer gegen das junge Team des HC Bremen beim mühevoll erkämpften 35:32-Sieg (17:17) überraschend schwer.



Danach hatte zu Beginn gar nicht ausgesehen. Vielmehr schien es, als wollten die Hausherren die Liga im Sturm erobern. Nach neun Minuten hieß es bereits 7:1 für den TVC. So fulminant er aber gestartet war, so schnell erlahmte der Schwung. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe 9. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

08.09.2019 | Risse: „Wir backen jetzt kleinere Brötchen“