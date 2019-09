Risse: „Wir backen jetzt kleinere Brötchen“

In Schieflage: Sebastian Sander (gelbes Trikot) kassierte mit Fußball-Landesligist SV Bevern beim 1:3 gegen Grün-Weiß Mühlen die erste Saisonniederlage. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Bevern. Mit 1:3 (1:1) gegen Gün-Weiß Mühlen musste Fußball-Landesligist SV Bevern nicht nur die erste Saisonniederlage hinnehmen, sonder büßte zugleich die Tabellenführung an Blau-Weiß Lohne ein.

Unmittelbar nach Spielende holte Beverns Trainer Matthias Risse seine Mannschaft noch auf dem Platz zusammen. Es herrschte Gesprächsbedarf beim amtierenden Meister, der zu selten die ansonsten gewohnte Offensivwucht entfachte. „Jetzt sind andere Mannschaften die Favoriten und wir backen wieder kleinere Brötchen", meinte Risse.