„Night of the Fights“ feiert „Zehnjähriges“

Highlight zum „Geburtstag“: In der zehnten „Night of the Fights“ werden auch Gespannfahrer, hier der Niederländer William Matthijsen, in Cloppenburg Rennen fahren. Foto: Daniel Sievers

Cloppenburg (mt). Das Speedwayrennen des MSC Cloppenburg feiert „Geburtstag“. Am kommenden Freitag (13. September) steigt zum zehnten Mal das Flutlichtspektal „Night of the Fights“ (NOTF). Kurz nach 20 Uhr werden internationale Top-Piloten an den Start gehen. Nach zwei Jahren weichen die Cloppenburger vom Samstag auf den Freitag aus. Hinrtergrund: tags darauf wird im benachbarten Vechta die Langbahn-Team-Weltmeisterschaft ausgefahren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

