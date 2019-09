„Wir haben richtig Bock auf die Saison“

Endlich geht es los: Bence Lugosi und die Handballmänner des TV Cloppenburg freuen sich unbändig auf den Saisonstart in der Oberliga heute Abend gegen die SG HC Bremen/Hastedt. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch

Cloppenburg. Die Vorbereitung war lang und intensiv. Neun Wochen lang haben sich die Handballmänner des TV Cloppenburg auf die neue Saison in der Oberliga Nordsee präpariert. Von heute an gilt es nun: Um 19.30 Uhr startet der TVC in eigener Halle gegen die SG HC Bremen/Hastedt in die Punktspielrunde 2019/2020.

Trainer Barna-Zsolt Akacsos freut sich wie die Mannschaft auf den Auftakt: „Wir haben richtig Bock auf die neue Saison Die Vorbereitung war noch zwei Wochen länger als im Vorjahr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.